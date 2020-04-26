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Усик – Джошуа: известный тренер дал неожиданный прогноз на бой

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Александр Усик
Александр Усик / GETTY IMAGES

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир оценил шансы украинца в поединке с Джошуа. Британец – чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и должен в будущем провести обязательную защиту титула против Усика.

В интервью Luckypunch.net Али Башир выразил убеждение, что Усик способен за 12 раундов справиться с Джошуа.

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Усик лучше Джошуа в 12-раундовых боях. Я уважаю Энтони, он – хороший боксер, у него отличные навыки, но в поединке на всю дистанцию ​​он уступает Александру,
– считает Али Башир.

Экс-тренер Усика ставит на победу украинца, если бой продлится 12 раундов.

Он знает, как работать на ринге, умеет приспосабливаться. Уже во втором раунде Александр будет знать, как выиграть этот поединок,
– отметил тренер.

Когда может состояться бой Усик – Джошуа?

  • Встреча боксеров имела все шансы состояться летом 2020 года. Украинец – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони.
  • Но британец решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. Бой должен состояться 25 июля.
  • Зато Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Потенциально победитель поединка выйдет на встречу с Джошуа. Но бой Усик – Чисора перенесен на неопределенный срок.
  • Сам Джошуа выражает желание перед Усиком встретиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
  • Важную роль в определении следующего соперника Джошуа будет отыгрывать WBO, которая обязала британца провести защиту титула в бою с Усиком.
  • Если британец откажется от боя, то может потерять пояс.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Бокс Новости Спорта Спорт Энтони Джошуа Александр Усик
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