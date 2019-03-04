Усик – Поветкин: российский боксер рассказал, состоится ли поединок

178 Читати новину українською
Александр Поветкин
Александр Поветкин / Фото из открытых источников

Российский боксер Александр Поветкин (34-2, 24 КО) впервые прокомментировал информацию о возможном бое против Александра Усика (16-0, 12 КО).

Поветкин подтвердил информацию о переговорах по выходу на ринг против Усика.

Читайте также: Усик – Поветкин: промоутер заявил, что украинец может отправить на пенсию россиянина

Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться,
цитирует Поветкина riakursk.ru.

Спорт 24 сообщал, что на данный момент украинский боец далек от договоренности о поединке с Поветкиным, поскольку одним из вариантов может выступить камерунец Такам.

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждал, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
сегодня
49935
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
сегодня 14:32 Лучший гол 20-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24
7
Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
сегодня 13:21 Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
93
Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
сегодня 12:44 Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
33
"Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
сегодня 10:13 "Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
94
Украинец Алексей Лень набрал 28 очков и принес победу "Атланте": видео
сегодня 09:37 Украинец Алексей Лень набрал 28 очков и принес победу "Атланте": видео
37
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук