Усик – Поветкин: российский боксер рассказал, состоится ли поединок

Российский боксер Александр Поветкин (34-2, 24 КО) впервые прокомментировал информацию о возможном бое против Александра Усика (16-0, 12 КО).

Поветкин подтвердил информацию о переговорах по выходу на ринг против Усика.

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Могу сказать, что на сегодняшний момент точной информации, будет ли этот бой, пока нет. Что касается подготовки, то у меня был период восстановления и сейчас я начинаю плотно тренироваться,

– цитирует Поветкина riakursk.ru.

Спорт 24 сообщал, что на данный момент украинский боец далек от договоренности о поединке с Поветкиным, поскольку одним из вариантов может выступить камерунец Такам.

В то же время промоутер Matchroom Boxing британец Эдди Хирн утверждал, что бой между олимпийскими чемпионами практически согласован. Хирн также заявлял, что бой против россиянина многое скажет о перспективах Усика в супертяжелом весе.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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