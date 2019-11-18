Усик – приоритетный вариант для Чисоры, – промоутер

Менеджер Дерека Чисоры британец Дэвид Хэй назвал Александра Усика фаворитом на то, чтобы стать следующим соперником его клиента.

На бой с Чисорой кроме Усика претендует Джозеф Паркер, с которым Дерек не может договориться о поединке 2 года. Хэй называет именно украинца следующим оппонентом британца.

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Усик – приоритетный вариант для Чисоры. И я, и Дерек хотим, чтобы бой состоялся. Паркер снялся с поединка против Чисоры по его собственной вине (Паркера укусил паук, – Спорт24).

Дерек все равно победил бы Паркера. Последний стал бы просто ступенькой на пути к бою с Усиком. Поединок с последним гораздо важнее. Он – абсолютный чемпион и непобежденный боксер,

– цитирует Хэя Sky Sports.

Команды готовы организовать бой

Ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Усик действительно хочет встретиться с Дереком Чисорой.

Также Хирн выразил желание организовать бой украинца против Чисоры в феврале 2020 года.

Зато в команде Чисоры считают, что боксеры могут встретиться в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас поясом владеет Энди Руис.