Усик – Такам: стало известно, сколько украинец заработает за бой

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Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Украинский боксер Александр Усик за дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама заработает солидный гонорар.

Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика.

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По информации Sport Arena, гонорар Усика в дебютном поединке в супертяжелом весе против Карлоса Такама составит более миллиона долларов.

Поединок Усик – Такам состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. В андеркарте боя Усик – Такам проведет поединок украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО).

Победа для Усика в этом поединке очень важна, поскольку может позволить украинцу ближайшее время встретиться с чемпионом мира IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Британец заявил, что готов встретиться с украинцем.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Усик – Таккам Бокс
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