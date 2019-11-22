Усик – талантливый боксер и профессионал, который знает чего и за чем выходит на ринг, – тренер

Заслуженный тренер Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал о своих впечатлениях от дебюта Александра Усика в супер тяжелом весе, почему мало новых ярких профессиональных боксеров из Украины и какие виды спорта составили конкуренцию боксу.

– Как оцениваете дебют Александра Усика?

– Хочу поздравить его с победой. Видно, что был хорошо готов функционально и хорошо настроен. Как по мне, то хорошее впечатление произвел. Была проделана хорошая работа во время подготовки. Саша талантливый боксер и он профессионал, который знает чего и за чем выходит на ринг, и хорошо делает свою работу.

Читайте также: Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера

– Насколько хорошо он выглядел после того, как набрал 7,5 кг?

– Думаю, что технических проблем у него не будет. У него хорошая координация, очень хорошо чувствует дистанцию, хорошая реакция. Что касается техники, то проблем не должно возникать. Единственное, что это набор веса, тут могут быть моменты. Мне оценивать трудно. Здесь могут оценивать и быть экспертом только те люди, которые находились возле него. Смотреть по телевизору – это одно, а когда ты находишься внутри, то совсем другое. Здесь все должно быть пропорционально: набираешь вес, но не теряешь скорость, взрывную силу и так далее. Все говорят, что Саша быстро движется, выполняет много работы. За счет работы ногами в него трудно попасть. Для этого ему надо будет много работать.

– Стоит ли ему во втором поединке выходить на чемпионский бой?

– Мне трудно анализировать. Я говорил, что не являюсь экспертом профессионального бокса. Хорошо сказал Оскар Де Ла Хойя, что это два разных вида спорта. Потому я дальше от профессионального бокса и не могу говорить – то стоит делать, а то нет.

У него работает команда, люди уже разобрались какой он боксер. Он такой человек, что дружит с головой и знает куда он идет и что будет делать. Он мог быть в крузервейте, проводить бои и зарабатывать деньги, но захотел завоевать титул чемпиона или собрать все пояса в супер тяжелом весе. О том, что у него будет чемпионский бой, они уже приняли решение, а с кем и как они на него выйдут – это как будет так и будет.

– Почему после команды 2012 года больше нет таких ярких боксеров, перешедших в профи?

– Всегда подчеркивал, и это мое убеждение, что результат показывают только талантливые спортсмены. Но у каждого своя судьба. Скажем, не получилось у Тараса Шелестюка, но он талантливый и боксер. Сейчас серьезно выступает Сергей Богачук, хороший бокс показывает. Влад Сиренко перешел. Тогда их просто больше ушло, потому что была команда. Сейчас команда распыляется, нет такой команды, есть единицы.

К слову: Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира

Читайте также интервью с Дмитрием Сосновским о 90-х, обеспечении, отношении к женскому боксу, перспективах Усика, выезде боксеров в Россию, пересечении политики и спорта и предложениях из других стран.