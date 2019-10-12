Усик – Уизерспун: как завершится дебютный бой украинца в супертяжелом весе? Опрос

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Александр Усик – Чазз Уизерспун
Александр Усик – Чазз Уизерспун / boxingscene.com

Александр Усик 12 октября дебютирует в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера будет 38-летний американец Чазз Уизерспун. Бой состоится в Чикаго.

К поединку Александр подходит без поражений, имея в своем активе 16 побед (12 нокаутом). В свою очередь Чазз отбоксировал 38 поединков, проиграв только три боя.

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Боксеры уже прошли все официальные мероприятия, в частности дуэль взглядов и процедуру взвешивания. Александр Усик набрал семь килограммов по сравнению с предыдущими поединками. И американец на 12 килограммов тяжелее украинца.


Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал

Подробную информацию о Чаззе Уизерспуне можно прочитать по этой ссылке.

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В Украине поединок покажет телеканал "Интер". 13 октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". Поединок Усик Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени.

 

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Усик – Уизерспун Новости Спорта Опрос 24 Александр Усик Бокс Спорт
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