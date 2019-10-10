Усик дебютирует в супертяжелом весе: кто будет вероятным следующим соперником украинца

Александр Усик еще не дебютировал в супертяжелом весе, но всех интересует вопрос, когда будет следующий бой, и кто станет соперником. Украинец стремится быть чемпионом. И хочет это сделать в супертяжелом весе. Он решил не останавливаться на звании абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, и перешел в тяжелый вес (свыше 90,2 кг). А там соперники гораздо мощнее.

Для начала украинцу следует удачно дебютировать в супертяжелом весе. Сначала этот бой должен был состояться 25 мая, а соперником должен был быть Карлос Такам. Не сложилось. Украинец получил травму, бой отложили, а потом и соперник отказался от боя. После этого договорились с голландцем Тайроном Спонгом. Мощный проспект, который был хорошим кандидатом для дебютного боя. Но и здесь неудача. За четыре дня до боя Спонга обвинили в употреблении допинга. Бой оказался на грани срыва, а впоследствии его отменили. Но срочно нашли и ему замену – американца Чазз Уизерспуна.

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Именно от того, как закончится бой 12 октября в Чикаго между Усиком и Уизерспуном, будет зависеть дальнейший путь украинца в супертяжелом весе.

Усик является обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Сейчас этим титулом владеет Энди Руис, который выиграл его у Джошуа. Оба боксера должны провести бой-реванш, который запланирован на 1 декабря в Саудовской Аравии. Поэтому именно с победителем этой пары должен и встретиться Усик в случае победы. Но на пути этого боя стоит другая боксерская организация. Международная федерация бокса (IBF) обязала победителя боя в Саудовской Аравии документально подтвердить проведение боя с лидером рейтинга болгарином Кубратом Пулев до 31 мая 2020 года. Поэтому решение IBF отсрочило получение украинцем Александром Усиком титульного поединка в новой весовой категории, который согласно решению WBO должен драться с победителем дуэли как официальный претендент на пояс организации в течение 180 дней.

Сам Усик назвал трех боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге в 2020 году.

Мне без разницы, с кем выйти на ринг. Хотел бы провести бои с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Хочу встретиться с ними в течение 12 месяцев в следующем году,

– заявил Усик.

Среди названных претендентов наиболее вероятный следующий соперник – Тайсон Фьюри. Ведь как было сказано выше, Джошуа для начала должен провести бой-реванш с Энди Руисом. И в случае его победы – с Курбата Пулиевим. Бой с Фьюри можно организовать и в начале 2020 года.

Что касается Деонтея Уайлдера, то он владеет поясом чемпиона мира по версии WBC. И Усик уже даже вызвал его на бой. Да и сам американец высказался относительно возможного боя против украинца.

Но стоит отметить – все будет зависеть от дебютного боя Усика. А уже после этого в игру вступят промоутеры. Сумеют ли они договориться, на каких условиях, когда – об этом уже можно будет говорить позже. Пока же стоит дождаться боя Усик – Уизерспун 12 октября в Чикаго.

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И необязательно названные выше боксеры будут следующими соперниками Усика. Он может провести еще несколько поединков на пути к чемпионским боям.

К слову, если Усик получит звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, он повторит достижение легендарного Эвандера Холифилда. Он тоже становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом и тяжелом весе.