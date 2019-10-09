Усик бросил вызов Уайлдеру: Он не выиграет со мной и раунда

Александр Усик вызывает на бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Украинец уверен, что победит американца.

Усик заявил, что не позволит Уайлдеру победить ни в одном раунде.

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Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выигрывает ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес мира,

– цитирует Усика страница Boxing Hype в Инстаграме.

Ранее Александр заявлял, что хочет боксировать со всеми сильными боксерами, но Уайлдер – наиболее интересный для него соперник. По словам Усика, у Деонтея пояс WBC, который имеет зеленый цвет. "Зеленый – мой любимый цвет", – сказал украинец.

Что говорит Уайлдер?

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявляет, что Усик не несет для него никакой угрозы.

Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком мал. Он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня,

– сказал Уайлдер.

Следующий поединок Уайлдер должен провести 23 ноября. Он встретится с Луисом Ортисом.

Реален ли такой бой?

Сейчас этот бой почти не имеет шансов произойти по нескольким причинам. Во-первых, Усик не дебютировал в супертяжелом весе. 12-го октября украинец проведет первый бой в новом весе против Чезза Уизерспуна. Усик должен ярко выиграть, чтобы заявить о себе.

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Во-вторых, поединок на данный момент не тянет на уровень топ из-за довольно слабой медийной узнаваемости Александра в США. В-третьих, Усик и Уайлдер пока могут встретиться, если Роберт решит провести добровольную защиту титула WBC с украинцем.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который является партнером Усика, отреагировал на слова Деонтея о том, что американец легко разберется с Александром.

Он предложил американцу встретиться с Усиком, но скептически относится к тому, что бой состоится в ближайшее время.