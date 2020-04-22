Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Александр Усик на виртуальном ринге Fight Night Champion побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри, но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам.
Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Mazza Productions.
Читайте также Промоутер о правах Усика: Сначала будет бой с Джошуа, а затем объединительный поединок с Фьюри
Смотрите видео, как Усик и Кличко дрались в видеоигре:
- В феврале Владимир Кличко заявил, что у Александра Усика есть будущее в супертяжелом весе.
- Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Комментарии
Читайте также
сегодня , 07:45 Уникальная база ФК "Рух", единый кандидат на пост президента УПЛ: новости спорта 21 апреля
сегодня , 11:23 УЕФА опровергла информацию про рекомендации ВОЗ остановить футбол до 2021 года
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Еще одного хоккеиста из команды Лукашенко изолировали из-за COVID-19сегодня , 12:04
-
Семьи погибших в катастрофе баскетболиста Брайанта подали в суд на вертолетную компаниюсегодня , 10:18
-
УЕФА опровергла информацию про рекомендации ВОЗ остановить футбол до 2021 годасегодня , 11:23
-
"Карпаты" предложили своего кандидата на пост президента УПЛсегодня , 09:11
-
Украина заняла 16 место в мире по экспорту футболистов в 2019 годусегодня , 12:50
-
Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренерасегодня , 09:33
Предложения партнеров
Комментарии