Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя

Александр Усик на виртуальном ринге Fight Night Champion побил Виталия Кличко и Тайсона Фьюри, но Владимир Кличко для бывшего абсолютного чемпиона мира оказался не по зубам.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале Mazza Productions.

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Смотрите видео, как Усик и Кличко дрались в видеоигре:

В феврале Владимир Кличко заявил, что у Александра Усика есть будущее в супертяжелом весе.

Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.

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