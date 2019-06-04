Усик будет обязательным претендентом на бой против победителя пары Джошуа – Руис

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Усик будет драться с победителем пары Джошуа – Руис
Усик будет драться с победителем пары Джошуа – Руис

Поражение Энтони Джошуа в бою против Энди Руиса внесло немало изменений в расписание боев в тяжелом весе в будущем. В том числе и на бой украинца Александра Усика.

Напомним, британский супертяжеловес Энтони Джошуа сенсационно проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему. Последний стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. При этом Руис получил в четыре раза меньше за победу, чем Джошуа. Поэтому бой Усика с Джошуа пришлось отложить. Ведь британец теперь хочет реванш с Руисом.

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Но Усик может выйти в ринг против Джошуа. Или Руиса. Для этого украинцу нужно победить в своем первом бою в тяжелом весе. Соответствующую информацию подтвердил и сопромоутер Усика Эдди Хирн, говорится в Telegram-канале Усика.

"Если Александр Усик успешно дебютирует в хевивейте, то в следующем бою встретится с победителем чемпионского матча-реванша Руис – Джошуа, как обязательный претендент по линии WBO", – заявил Эдди Хірн.

Однако когда состоится этот бой – пока неизвестно. Усик может выйти в ринг не раньше сентября 2019 года. Также пока у него нет и вероятного соперника для дебюта в тяжелом весе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 канал
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