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Усик – Чисора: бой официально переносят на неопределенный срок

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой Александр Усик – Дерек Чисора перенесут. Официальная информация о судьбе поединка появится в течение недели.

Хирн в комментарии IFL заявил, что шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы.

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Я думаю, что бои Усик – Чисора и Поветкин – Уайт будут перенесены. Мы сделаем официальное объявление на этой неделе по этим двум поединкам,
– цитирует Хирна Boxingnews24.

Поединки будут перенесены из-за карантина, который вызван пандемией коронавируса.

Что касается новой даты боя Усик – Чисора, то Хирн заявил, что бой не состоится сразу после завершения карантина.

Например, снимаются ограничения, и мы говорим: "В субботу будет большой бой, кто придет?". Людям нужно время, чтобы обрести уверенность. Уверен, люди с радостью будут смотреть спортивные соревнования, но для этого нужно подходящее время,
- резюмировал Хирн.

Важно. В Британии подтверждено 5,5 тысячи случаев коронавируса, 281 человек умерли. На территории Соединенного Королевства объявлен строгий карантин.

УСИК – ЧИСОРА: ГЛАВНОЕ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Усик - Чисора Бокс
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