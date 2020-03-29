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Усик дал неутешительный прогноз для украинской экономики

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Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о карантине из-за пандемии коронавируса в Украине.

Усик считает, что продолжение карантина в Украине не приведет ни к чему хорошему.

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Экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги и еда. Происходит что-то невероятное. Как это отразится на спортсменах? На некоторых очень сильно отразится на некоторых -  нет. Государство и так уделяет спортсменам мало внимания, а когда они привозят медали с различных крупных соревнований, они кричат, вот, смотрите, это наши спортсмены, они завоевали, какие они молодцы.

"Есть неравнодушные люди, которые помогают спортсменам. Они и будут помогать. У нас все вопреки, у спортсменов. Мы выигрываем и привозим медали для своей матери не потому, что нам кто-то помогает, а потому что наша задача – идти к вершинам с самого детства. Так и будет, ничего не изменится, но хотелось бы, чтобы изменилось", – сказал Усик в интервью NewsOne.

  • Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет вторым его поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
  • Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
  • В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 3 октября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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