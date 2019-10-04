Усик для меня не угроза, – чемпион WBC Деонтей Уайлдер

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не считает, что украинский боксер Александр Усик может создать ему проблемы.

По словам Уайлдера, причина в размерах Усика и силе его удара.

"Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком маленький. Я имею в виду, он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня", – заявил Уайлдер в интервью boxingnews24.com.

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При этом издание отмечает и размеры боксеров. Так, рост Усика 1,91 метра, в то время как у Уайлдера – 2,01 метра. Что касается веса, то он у них почти одинаковый.

Однако, стоит отметить, что Усик и Уайлдер вряд ли скоро выйдут на ринг друг против друга. Для начала украинец проведет свой дебютный поединок в тяжелом весе против голландца Тайрона Спонга. В случае успешного боя, Усик станет обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии WBO. Им сейчас владеет Энди Руис, но он 2 декабря проведет бой-реванш против Энтони Джошуа. Так что с победителем этой пары и должен драться Усик.

Что касается Уайлдера, то его ждут сразу два поединка – с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри.