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Усик хочет драться с лучшими боксерами супертяжелого веса – амбициозное заявление украинца

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Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик нацелен на проведение поединков против двух британских чемпионов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По его словам, он надеется получить все титулы в дивизионе.

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Я усердно работаю над завоеванием всех титулов. Джошуа или Фьюри? Я хочу драться с обоими. Последнее, о чем я думал, это кто с кем будет драться. Никаких прогнозов. Мне нужно оставаться активным, продолжать боксировать. Если ты ведешь себя пассивно – это плохо, если активно – очень хорошо. Это мое призвание,
– сказал Усик.

  • На данный момент Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем может быть отложен до июня из-за коронавируса.
  • Энтони Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
  • В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер, который ранее проиграл Цыганскому королю. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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