Усик хочет завоевать все пояса в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему нравится идея проведения турнира Мохаммеда Али в хэвивейте.

По словам украинского боксера, этот турнир для него особый, хотя он и не уверен, что это возможно.

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Почти год прошел с момента финала турнира Мохаммеда Али. Было бы действительно здорово, если бы WBSS решили провести его в супертяжелом весе. Было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это.

"Когда я услышал, что подобный турнир состоится в тяжелом весе и будет назван в честь великого Али, а на кону будут все четыре пояса, то подумал что это знак. Я думал так, что должен участвовать и пусть мне поможет Бог. Очень счастлив, что сделал это. Не думаю, что этот турнир что-то когда-нибудь затмит", – цитирует Усика Boxingnews24.com.

Как известно, Усик выиграл турнир Мохаммеда Али в крузервейте, по ходу турнира одолев немца Марко Хука, латыша Майриса Бриедиса, а в финале расправившись в Москве с россиянином Муратом Гассиевым.

Сейчас в Усика остается только один чемпионский пояс IBF в тяжелом весе. Перед тем в Усика забрали чемпионский титул WBA, после чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира. Накануне у Александра забрали и пояс WBC.

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Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец готов отдать все свои чемпионские пояса.

32-летний Усик пока восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамой. Ожидается, что дебют Александра в супертяжелом весе состоится осенью.

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