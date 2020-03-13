Усик и Чисора впервые встретились и обменялись горячими заявлениями
Александр Усик и его будущий соперник Дерек Чисора провели первую пресс-конференцию, посвященную их поединку. Встреча бойцов состоится 23 мая в Лондоне.
Усик рассказал, что очень рад вернуться на ринг и надеется, что бой состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Предыдущий бой украинец провел еще в октябре 2019-го, одолев Чазза Уизерспуна.
"Чисора очень большой парень, он очень жестко бьет людей. Но я буду к нему готовиться и подойду к поединку в своей лучшей форме", – сказал Усик.
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Украинец заявил, что не успел почувствовать "вкус" супертяжелого веса. Поэтому бой с Чисорой, по словам украинца, будет вызовом для него.
Я до конца еще не вкусил супертяжелую весовую категорию. Бой с Дереком Чисорой будет большим испытанием для меня. Я буду очень тщательно готовиться к нему, так же как я готовлюсь ко всем боям,
– сказал украинец.
Александр убежден, что Чисора больше не тот боксер, который перед поединком организовывает различные выходки.
"Я смотрел его бой, когда он бил Виталия Кличко по лицу, а потом плевался водой в Володю. Я думаю, что он уже перерос эти шалости и будет более серьезно ко всему относиться. Думаю, что мы устроим фанатам бокса хорошее шоу, и люди порадуются, посмотрев его", – добавил Усик.
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В то же время Чисора поблагодарил Усика, что он принял этот бой. "Он топ-боксер. Это будет хороший поединок", – заявил Дерек.
Британец уверен, что Усик может одержать победу только нокаутом.
Мы активно готовимся к нему. Усик может победить, только если нокаутирует меня. Он хорош в движении, может танцевать вокруг меня 24 часа, 7 дней в неделю. Мне нужно будет совершить пару ударов, чтобы замедлить его,
– резюмировал Чисора.
Кто такой Чисора?36-летний британский боксер. Чемпион Великобритании и Европы по версии EBU. Дерек провел 41 бой и одержал 32 победы.
В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. В активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.
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