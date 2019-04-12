Усик и Джошуа проведут титульный бой: промоутер назвал дату

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Эдди Хирн
Эдди Хирн / boxingscene.com

Промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, рассказал, когда может состояться бой между боксерами.

Хирн заявил, что болельщикам осталось недолго ждать противостояния Усика с Джошуа.

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Может быть, бой будет в ноябре-декабре или позже это март-апрель 2020 года. Он (Усик, Спорт24) должен стать обязательным претендентом на титул WBO,
– сказал Хирн.

По его словам, решающим будет поединок Усика с Карлосом Такамой, поскольку украинец дебютирует в супертяжелом весе.

Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: "Делаем бой сейчас" или мы можем сказать: "Давайте проведем еще один поединок". Это удивительный бой, и мы не можем его дождаться. Джошуа готов,
– резюмировал промоутер.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в тяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что один из следующих боев планирует провести против Усика. При этом это может быть чемпионский бой для украинца. Однако перед боем против Усика, Джошуа планирует провести как минимум два боя.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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