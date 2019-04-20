Усик и Ломаченко хотят драться на НСК "Олимпийский", – промоутер

Украинские боксеры Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), Александр Усик (16-0, 12 КО) и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) мечтают провести бой на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

Об этом сообщил промоутер Александр Красюк в интервью Luckypunchnet.

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Думаете Усик не мечтает провести бой на "Олимпийском"? Или Гвоздик, или Ломаченко об этом не мечтают? Я уверен, что каждый из них готов пойти на все, что угодно чтобы сражаться на родине,

– заявил Красюк комментируя информацию о том, что бой Дениса Беринчика против Нихито Аракавы станет последним поединком украинца на родине.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 апреля в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Будущие соперники Александра Гвоздика и Василия Ломаченко пока неизвестны. Последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу, а Александр Гвоздик 30 марта одолел Дуду Нгумбу.

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