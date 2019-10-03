Усик и Ломаченко посетят бой Гвоздика против Бетербиева

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко посетят титульный бой в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Усик, который 12 октября дебютирует в супертяжелом весе боем против Тайрона Спонга, написал в своем инстаграме, что посетит бой Гвоздика.

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"Скоро великая битва, я лично буду поддерживать моего друга", – написал Александр и опубликовал трейлер боя Гвоздик – Бетербиев.

Бой Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и состоится в Филадельфии на арене Liacouras Center. Это объединительный поединок, на кону которого будут стоять пояса WBC (владеет Гвоздик) и IBF (владеет Бетербиев).

Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

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Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде.

После этого россиянин провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича.