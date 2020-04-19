Усик и Ломаченко с российскими актерами поздравили с Пасхой: видео
Знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили с праздником Пасхи. Боксеры вместе с российскими актерами и священниками записали стихотворное видеообращение.
Приветственное видео на своих страницах в Инстаграме опубликовал оба украинских боксера.
Кстати Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик
В ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, российский певец Василий Вакуленко, более известный как Баста, белорусский актер Андрей Свиридов, автор стихов Георгий, а также российский иерей Андрей Долгополов и митрополит УПЦ Московского патриархата Лука.
- Александр Усик ранее призвал людей ходить в церковь несмотря на карантин. Однако на Пасху он изменил свое мнение.
- Непобедимый боксер во время прямого эфира в Инстаграме заявил, что не отрекается от своих слов, но попросил всех оставаться дома.
- Также Усик обратился ко всем верующим. Боксер призвал помолиться за спасение всех людей.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:55 Киев по-прежнему находится в лидерах по уровню загрязнения воздуха: объяснение КГГА
сегодня , 08:30 Снижение зарплат в "Динамо", Лунин вернется в "Реал" и другие новости спорта 18 апреля
сегодня , 12:04 Звездный боец UFC стал первым, кто поднял двухметрового Шакила О'Нила: видео
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Президент "Динамо" Суркис набивает мяч, сидя на стуле: видеосегодня , 12:49
-
Как заниматься спортом в условиях карантина: советы тренерасегодня , 10:55
-
Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчейсегодня , 14:02
-
Усик – Джошуа: британец назвал условие для проведения боясегодня , 13:26
-
"Манчестер Сити" неожиданно приобрел нового футболистасегодня , 14:44
-
Хачериди пытался ударить рефери после матчасегодня , 11:26
Предложения партнеров
Комментарии