Усик и Ломаченко с российскими актерами поздравили с Пасхой: видео

Знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили с праздником Пасхи. Боксеры вместе с российскими актерами и священниками записали стихотворное видеообращение.

Приветственное видео на своих страницах в Инстаграме опубликовал оба украинских боксера.

Кстати Онуфрий сказал, что депутату можно врезать, но чтобы кости не ломать, – Усик

В ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, российский певец Василий Вакуленко, более известный как Баста, белорусский актер Андрей Свиридов, автор стихов Георгий, а также российский иерей Андрей Долгополов и митрополит УПЦ Московского патриархата Лука.

Александр Усик ранее призвал людей ходить в церковь несмотря на карантин. Однако на Пасху он изменил свое мнение.

Непобедимый боксер во время прямого эфира в Инстаграме заявил, что не отрекается от своих слов, но попросил всех оставаться дома.

Также Усик обратился ко всем верующим. Боксер призвал помолиться за спасение всех людей.

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