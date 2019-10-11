Усик и Спонг уже стали лицом к лицу: история менеджера украинца про отмененный бой

Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал историю о том, как был отменен бой против Тайрона Спонга. Нидерландский боксер провалил допинг-тест, в результате чего бой был отменен.

Климас рассказал, что боксеры в Чикаго, где состоится бой Усика с Уизерспуном, поехали делать финальную фотосессию и снимать видео к бою.

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Видеооператоры и фотографы попросили, чтобы Усик и Спонг стали лицом друг к другу. Они начинают идти, становятся лицом друг к другу, видео снимается, и в этот момент получаю сообщение, что боя не будет. Усик и Спонг расходятся, а операторы просят, чтобы они снова сошлись. Только они начинают становиться лицом к лицу, и я Сергею Лапину говорю, что боя не будет, то есть весь этот "напряг" вообще не нужен,

- сказал Климас ютуб-канала VideoBoxing.

По его словам, фотографы не с первого раза поняли, что происходит. Усик же рассмеялся и сказал: "Ну вы молодцы".

Лапин первый ему говорит: "Он боксировать не будет". Я тут же вернулся и говорю: "Но ты боксировать будешь". Саша говорит: "Я это уже понял". Ну и мы начинаем объяснять, что Спонг допинг-тест не прошел, успокоили Сашу, что есть предыдущие соперники. Он нормально отреагировал, заявил, что это наша работа, он свое уже сделал и к бою подготовился. Абсолютно никакого ухудшения настроения у него нет, он абсолютно нормально, спокойно это принял,

– резюмировал Климас.

Американец Чазз Уизерспун заменит в ринге Тайрона Спонга, которого за четыре дня до боя обвинили в употреблении допинга. Бой состоится в Чикаго в ночь с 12 на 13 октября.

Сайт Спорт24 проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал