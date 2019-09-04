Усик и Спонг впервые прокомментировали предстоящий бой

Александр Усик и Тайрон Спонг прокомментировали предстоящий поединок. Боксеры встретятся 12 октября в Чикаго (США).

Александр Усик заявил, что должен пройти это испытание, чтобы впоследствии драться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Я очень рад, что мой дебют в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго и будет показан в прямом эфире DAZN. Спонг – быстрый и сильный боксер. Он достиг в ринге большого успеха. Я должен пройти это испытание, чтобы сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. С нетерпением жду возможности увидеть всех на вечере бокса,

– сказал Александр.

Тайрон Спонг также заявил, что хочет испытать свои силы и назвал Усика одним из лучших боксеров мира.

К слову: Топовый кикбоксер и нокаутер: Кто такой соперник Усика – Тайрон Спонг?

Я достиг большинства своих целей в кикбоксинге и стал одним из самых успешных чемпионов в истории этого вида спорта. Я хочу испытать себя в таком сложном виде спорта, как бокс. Я неустанно работал в течение трех последних лет.

Теперь у меня есть возможность доказать, что я хороший боксер в бою против, возможно, лучшего бойца pound for pound и наиболее технически подкованного боксера в мире. Кто-то может подумать, что это слишком сложный вызов, но я верю в себя. Жду возможности одержать победу 12 октября,

– резюмировал Спонг.

Усик и Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинца это будет дебютный бой в супертяжелом весе.