Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца". Спортсмены попали в базу после участия в российском фильме о церкви.
Боксеров обвиняют в отрицании российской агрессии против Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляции общественно значимой информацией.
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Также Усика и Ломаченко называют противниками независимости украинского православия от контроля России.
Данные боксеров поместили в раздел "Чистилище". Это база людей, которые по мнению участников проекта, осуществляли антиукраинские действия или говорили антиукраинские речи.
Профайл Усика на сайте "Миротворец" можно посмотреть по этой ссылке.
Справка. "Миротворец" – это негосударственная организация. Занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Что известно о фильме с участием боксеров
- Украинцы снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.
- Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
- Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".
- Кроме Усика и Ломаченко, в фильме снялись российский боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров. Фигурируют в ленте и различные священнослужители, в частности – митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.
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