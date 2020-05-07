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Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

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Александр Усик и Василий Ломаченко в базе Миротворец – причина
Александр Усик и Василий Ломаченко / instagram.com/usykaa

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца". Спортсмены попали в базу после участия в российском фильме о церкви.

Боксеров обвиняют в отрицании российской агрессии против Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляции общественно значимой информацией.

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Также Усика и Ломаченко называют противниками независимости украинского православия от контроля России.

Данные боксеров поместили в раздел "Чистилище". Это база людей, которые по мнению участников проекта, осуществляли антиукраинские действия или говорили антиукраинские речи.

Профайл Усика на сайте "Миротворец" можно посмотреть по этой ссылке.

Справка. "Миротворец" – это негосударственная организация. Занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Что известно о фильме с участием боксеров

  • Украинцы снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.
  • Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
  • Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".
  • Кроме Усика и Ломаченко, в фильме снялись российский боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Фигурируют в ленте и различные священнослужители, в частности – митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Спорт Миротворец УПЦ МП РПЦ Александр Усик Василий Ломаченко Новости Спорта
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