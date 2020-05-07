Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца". Спортсмены попали в базу после участия в российском фильме о церкви.

Боксеров обвиняют в отрицании российской агрессии против Украины, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ, манипуляции общественно значимой информацией.

К теме Это ж*па: известный теннисист раскритиковал Усика и Ломаченко за фильм о дружбе с россиянами

Также Усика и Ломаченко называют противниками независимости украинского православия от контроля России.

Данные боксеров поместили в раздел "Чистилище". Это база людей, которые по мнению участников проекта, осуществляли антиукраинские действия или говорили антиукраинские речи.

Профайл Усика на сайте "Миротворец" можно посмотреть по этой ссылке.

Справка. "Миротворец" – это негосударственная организация. Занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Что известно о фильме с участием боксеров

Украинцы снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Кроме Усика и Ломаченко, в фильме снялись российский боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Фигурируют в ленте и различные священнослужители, в частности – митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.