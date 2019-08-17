Усик мог дебютировать в супертяжелом весе боем против россиянина

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Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Одним из его соперников мог быть россиянин Андрей Федосов.

Соответствующую информацию изданию Sky Sports заявил промоутер россиянина Мэтт Роуленд. Однако они отказались от этого боя, ведь россиянин сейчас восстанавливается после травмы.

Однако представители россиянина не исключают возможности в будущем провести бой против Усика.

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Напомним, следующий бой Александра Усика состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бой пройдет в супертяжелом весе, в котором украинец до этого никогда не выступал. Ранее украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде бы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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