Усик может дебютировать в супертяжелом весе против другого соперника

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Александр Усик
Александр Усик / glavred.info

Дебютный бой в супертяжелом весе украинец Александр Усик может провести не против Карлоса Такама, как планировалось. Британский промоутер Эдди Хирн ищет другого соперника для Такама.

Эдди Хирн не хочет из-за травмы Александра Усика терять вечер бокса, запланированный на 25 мая.

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Компания Matchroom Boxing подписала контракт с DAZN по которому должна организовать 32 вечера бокса в год и промоутер не хочет терять запланированную дату, сообщает Boxing Social.

Во-первых, шоу будет перенесено из Оксон-Хилла в Лас-Вегас. Во-вторых, вместо боя Усик – Такам главным поединком станет встреча Девина Хейни (21-0, 13 КО) с мексиканцем Антонио Мораном (24-3, 17 КО). И, в-третьих, Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) может провести бой против Майкла Хантера (16-1, 11 КО), который должен был драться в андеркарте.

Таким образом, есть вероятность, что Такам не успеет подготовиться к поединку с украинцем, который вероятно состоится осенью. Поэтому, украинцу придется искать другого соперника.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такама. Победа в этом поединке могла бы позволить украинцу драться за титул WBO против Энтони Джошуа.

Однако во вторник, 7 мая, стало известно, что Усик из-за травмы не сможет боксировать, поэтому бой перенесли. Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинец повредил бицепс и вернется в августе-сентябре.

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Теги: Бокс Спорт Новости Спорта Усик – Таккам Александр Усик
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