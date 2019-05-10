Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер

Несмотря на травму украинского боксера Александра Усика, он может провести бой против Энтони Джошуа уже в декабре 2019 года. Для Усика это может стать дебютным боем в супертяжелом весе.

Такую информацию в комментарии Sky Sports озвучил промоутер Эдди Хирн.

"Вы видели, что Усик получил травму и выбыл из боя 25 мая. Но он будет обязательным претендентом на пояс Джошуа, этот поединок может состояться в декабре", – сказал Хирн.

Напомним, чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик получил травму накануне боя против Карлоса Такама. Поединок был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для украинского боксера этот должен был стать дебютный бой в супертяжелом весе. Однако его пришлось перенести на неопределенный срок. И в целом неизвестно, состоится ли он точно. Ведь Карлос Такам может провести бой против Майкла Хантера 25 мая.

К слову: Усик прокомментировал травму перед боем с Такамом

Относительно Энтони Джошуа, то чемпион мира по версии WBO, WBA Super и IBF в супертяжелом весе 1 июня встретится в Нью-Йорке с мексиканцем Энди Руисом-младшим. Британец утверждает, что сразу же после этого готов драться с Усиком.