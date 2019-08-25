Усик на тренировке воссоздал знаменитую сцену из фильма "Рокки" со Сталлоне: видео

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Александр Усик продолжает набирать форму перед следующим поединком. Александр должен вернуться в ринг в октябре 2019 года.

Усик в своем Instagram опубликовал видео с тренировки, которую он провел в США. Там украинец готовится к следующему поединку.

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Александр воссоздал знаменитую сцену из фильма "Рокки", где Сталлоне бегает на пляже вместе со своим тренером.

Усик опубликовал видео бега под музыку из фильма "Рокки".

Имя следующего соперника украинца пока не известно. Усик должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва.

Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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