Усик набрал 7 килограммов, но Уизерспун серьезно перевесил украинца

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Александр Усик – Чазз Уизерспун
Александр Усик – Чазз Уизерспун / matchroomboxing.com

В пятницу, 11 октября, состоялась официальная процедура взвешивания перед дебютным поединком Александра Усика в супертяжелом весе. Украинец оказался легче своего соперника.

Весы под 38-летним американцем показали 109,8 килограмма. Весы под украинским боксером показали 97,5 килограмма.

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Следовательно, Чазз Уизерспун на 12 килограммов перевесил Усика.

Что интересно, в первом тяжелом весе, в котором украинец был абсолютным чемпионом мира, весовой лимит составлял 90,7 килограмма. Следовательно, украинец набрал семь килограммов.

Поединок Усик – Уизерспун состоится в ночь с 12 на 13 октября и начнется примерно в 05:30 по киевскому времени. В США бой покажет стриминговая платформа DAZN.

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Сайт Спорт24 проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Американец Чазз Уизерспун заменит в ринге Тайрона Спонга, которого за четыре дня до боя обвинили в употреблении допинга.

Фаворитом поединка Усик – Уизерспун букмекеры называют украинского спортсмена.


Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал​
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Усик – Уизерспун Александр Усик Спорт Бокс
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