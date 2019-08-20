Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) начал спарринги перед дебютным поединком в супертяжелом дивизионе.

Сейчас Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе, который состоится 12 октября. Однако, имя соперника пока не известно.

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Тренировки Усика в Лос-Анджелесе посетил другой украинский чемпион Александр Гвоздик (17-0, 14 КО).

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде бы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.