Усик назвал боксеров, с которыми хочет драться после Чисоры
Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры. Однако уже размышляет над тем, с кем бы он хотел выйти на ринг в следующих боях.
Во время прямой трансляции в социальных сетях Усику задали вопрос о том, с кем бы он хотел драться следующим.
"С Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри", – ответил Усик.
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- Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
- Последний раз Усик выходил на ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
- Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
- Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.
- Тайсон Фьюри в последнем бою победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона WBC.
- Фьюри, Уайлдер и Джошуа занимают три первых места в списке лучших боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. Усик – четвертый.
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