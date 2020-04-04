Усик назвал боксеров, с которыми хочет драться после Чисоры

Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры. Однако уже размышляет над тем, с кем бы он хотел выйти на ринг в следующих боях.

Во время прямой трансляции в социальных сетях Усику задали вопрос о том, с кем бы он хотел драться следующим.

"С Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри", – ответил Усик.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.

Последний раз Усик выходил на ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.

Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.

Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.

Тайсон Фьюри в последнем бою победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона WBC.

Фьюри, Уайлдер и Джошуа занимают три первых места в списке лучших боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. Усик – четвертый.

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