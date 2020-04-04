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Усик назвал боксеров, с которыми хочет драться после Чисоры

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Александр Усик / Getty Images

Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры. Однако уже размышляет над тем, с кем бы он хотел выйти на ринг в следующих боях.

Во время прямой трансляции в социальных сетях Усику задали вопрос о том, с кем бы он хотел драться следующим.

"С Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри", – ответил Усик.

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  • Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен был состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
  • Последний раз Усик выходил на ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
  • Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
  • Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Изначально этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.
  • Тайсон Фьюри в последнем бою победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него пояс чемпиона WBC.
  • Фьюри, Уайлдер и Джошуа занимают три первых места в списке лучших боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. Усик – четвертый.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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