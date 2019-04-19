Усик назвал оптимальный для себя вес в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик, который является обладателем титулов WBC / WBO / IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг), рассказал, с каким весом планирует боксировать в супертяжелом весе.

Усик уверяет, что не набирает вес для новой категории, поскольку ему будет сложнее боксировать.

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Я вес не стал набирать. У меня вес такой же, как и был в межсезонье, просто его надо немного обработать, перевести его в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг или даже 99 кг. Мой рабочий вес в бою будет максимум 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем боксировать.

Мы настраиваемся всегда на 12 раундов. Мы не думаем о двух, трех, пяти, мы настраиваемся на 12 раундов. С тем темпом, с которым мы работаем, очень сложно будет с лишним весом,

– цитирует Усика vRINGe.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 апреля в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

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