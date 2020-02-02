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Усик назвал своего фаворита в бою Уайлдер – Фьюри

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Александр Усик / ТАСС

22 февраля состоится бой между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Украинский боксер Александр Усик назвал своего фаворита этого боя.

Напомним, это будет второй бой между боксерами. Первый поединок состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах). Поединок продолжался 12 раундов и завершился вничью раздельным судейским решением.

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"В первом бою предпочтение отдавал Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него гораздо больше навыков, чем в Уайлдера", – рассказал Александр Усик.

Однако он назвал то, благодаря чему Уайлдер сможет победить и сохранить свой чемпионский титул.

"Деонтей – непредсказуемый парень, который может ударить в любой момент. Как и произошло в первом поединке. Фьюри нужно быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном", – предостерег британца Усик.

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Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

 

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Александр Усик
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