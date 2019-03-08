Усик нестандартно поздравил женщин с 8 марта
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик поздравил женщин с 8 марта.
Александр на своей странице в Instagram опубликовал фото, посвященное празднику.
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Кроме того Усик подписал фотографию. "Девушки, с 8 марта".
8-го марта в Украине ежегодно празднуют Международный женский день. В последние годы в Украине ведутся активные дискуссии о целесообразности празднования этого дня.
Источник: 24 Канал
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