Усик о Спонге: Это очень хороший дебют для меня в супертяжелом весе

40 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / twitter.com/usykaa

Александр Усик оценил своего первого соперника в супертяжелом весе. Украинский боксер встретится с Тайроном Спонгом.

Александр называет Спонга хорошим соперником для дебюта в новой весовой категории, учитывая, что Тайрон входит в топ-5 рейтинга WBO.

Читайте также: Усик против Спонга: букмекеры изменили коэффициенты на бой

На данный момент ничего не могу сказать о Спонге. Мы просто наблюдаем за ним, за его поединками, изучаем его, разрабатываем свои комбинации. Спонг – пятый в рейтинге WBO, он даже выше, чем Такам. У него в графе поражений "0". Это очень хороший дебют для меня в супертяжелом весе,
сказал Усик.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.

blog_ava
Куда пойти в Киеве в сентябре: афиша самых интересных событий
сегодня
1477
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Усик – Спонг Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Звездного Балотелли поймали с сигаретой перед дебютом за новый клуб: видео
сегодня 13:20 Звездного Балотелли поймали с сигаретой перед дебютом за новый клуб: видео
5
Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
сегодня 12:37 Сборная Украины в Лиге наций: даты матчей и вероятные соперники
44
Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
сегодня 09:59 Московский "Спартак" может возглавить украинец Парфенов: из-за этого в России разгорелся скандал
177
Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
24 сентября 13:33 Если не пытаться, то у тебя ничего не получится, – мотивационный ролик от Усика
51
Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
24 сентября 10:26 Алиссон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
198
Новости
Больше новостей
Залиште відгук