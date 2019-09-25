Усик о Спонге: Это очень хороший дебют для меня в супертяжелом весе

Александр Усик оценил своего первого соперника в супертяжелом весе. Украинский боксер встретится с Тайроном Спонгом.

Александр называет Спонга хорошим соперником для дебюта в новой весовой категории, учитывая, что Тайрон входит в топ-5 рейтинга WBO.

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На данный момент ничего не могу сказать о Спонге. Мы просто наблюдаем за ним, за его поединками, изучаем его, разрабатываем свои комбинации. Спонг – пятый в рейтинге WBO, он даже выше, чем Такам. У него в графе поражений "0". Это очень хороший дебют для меня в супертяжелом весе,

– сказал Усик.

Александр Усик и Тайрон Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.

Подробную информацию о Тайроне Спонге – читайте здесь.