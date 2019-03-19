Усик о верности Украине: Мой отец всю жизнь и везде говорил на русском, но был украинцем

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Александр Усик
Александр Усик / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что будет выступать только под украинским флагом и даже не рассматривает возможности отъезда из Украины. Как пояснил он, хотя его отец и всю жизнь общался на русском, но всегда подчеркивал, что по национальности является украинцем.

Как отметил спортсмен в эфире одного из украинских телеканалов, ему не раз предлагали выступать за другие страны.

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"Просто мне говорят: "Мы тебе даем деньги, мы тебе даем жилье, ты ни в чем больше не нуждаешься, твои дети ходят в школу, мы находим работу. Тебе ничего не надо, только боксируй за нас и все", – отметил он.

Как утверждает боксер, в ответ на такие слова он вспоминал, кем по национальности был его русскоязычный отец.

У меня отец всю жизнь проговорил на русском языке, даже живой в Черниговской области, там, где все говорят на украинском, но он всю жизнь говорил на русском языке. Однако всегда мне повторял: "Кто ты по национальности? Ты – украинец". Он мне всегда об этом говорил,
– констатировал Усик.

Это уже не первое заявление Усика о любви к Украине. Так, в начале 2019 года украинский чемпион убеждал, что любит свою родину, но никогда не кричит об этом, а молча выполняет свою миссию. Кроме того, он подчеркивал, что украинцам нужно объединиться, и тогда все получится. Также Усик рассказывал о своих поездках на передовую к украинским военным, где он, по его словам, жил с ними в блиндажах.

КАКИМИ ЕЩЕ ГРОМКИМИ ШАГАМИ И ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТМЕЧАЛСЯ АЛЕКСАНДР УСИК:​
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Теги: Александр Усик Бокс Новости Спорта Спорт Новости Украины
Источник: 24 канал
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