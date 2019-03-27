Усик официально отказался от чемпионского пояса WBA: видео

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса WBA.

Александр Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA. Кроме того, следующий свой бой украинец точно проведет в супертяжелом весе.

Читайте также: Неожиданно: Команда Усика хочет изменить дату боя за поединок другого боксера

К слову, 19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

"Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти к супертяжелому весу. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом", – сказал Усик.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пусть ребята боксируют, это нормально. Денису – успехов. Всем остальным ребятам, которые будут драться за этот пояс – успехов.

39-летний Лебедев на профессиональном ринге провел 34 боя. 32 – выиграл (23 нокаутом), 2 – проиграл. В декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиеву, которого Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии. В своем последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Лебедев по очкам победил 36-летнего американца Майка Уилсона.

Читайте также: Усик сохранит один из чемпионских поясов

Спорт 24 писал, что британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела боксера Лоуренса Окрестности (12-0, 9 КО) заявил, что тот близок к поединку с Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО) за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram