Усик официально узнает следующего соперника на будущей неделе

Следующий бой Александра Усика состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бой пройдет в супертяжелом весе, в котором украинец до этого никогда не выступал.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил информацию о дебюте Усика в хэвивейте.

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Промоутер также сообщил, что все детали относительно боя Усика будут известны на следующей неделе. В частности, на следующей неделе Александр узнает против кого он будет драться.

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

В то же время источники сообщили изданию Boxing Scene, что бо Усик –Такам таки состоится. Впоследствии менеджер Александра Эгис Климас в своем Instagram сообщил, что Усик проведет следующий бой 12 октября.

Как известно, Александр Усик уже начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.