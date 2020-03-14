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Усик оконфузился, обращаясь к фанатам на английском: смешное видео

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Александр Усик / twitter.com/BoxingNewsMedia

Английский украинского боксера Александра Усика все еще оставляет желать лучшего. Усик оконфузился, обращаясь к британским фанатам бокса на английском языке.

После пресс-конференции, посвященной поединку с Дереком Чисорой, в интервью Sky Sports Усик обратился к британским болельщикам. Но трудно сказать, поняли ли они его.

Украинский боксер невнятно сказал "Ай лав ю алл" (I love you all). Александр имел в виду, что любит всех.

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Смотрите видеообращение Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Britain, @usykaa has a message for you ️

Допис, поширений Sky Sports Boxing (@skysportsboxing)

Усик и английский

Перед поединком с Марком Хуком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр на вопрос "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?), Ответил – I'm feel. I'm very feel!

Александр допустил ошибку, после чего признал это. Однако боксер с юмором воспринял ошибку и даже записал песню.

После этого случая Александр часто отвечал на вопросы на английском, как вы себя чувствуете – I'm feel. I'm very feel.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
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