Усик оконфузился, обращаясь к фанатам на английском: смешное видео

Английский украинского боксера Александра Усика все еще оставляет желать лучшего. Усик оконфузился, обращаясь к британским фанатам бокса на английском языке.

После пресс-конференции, посвященной поединку с Дереком Чисорой, в интервью Sky Sports Усик обратился к британским болельщикам. Но трудно сказать, поняли ли они его.

Украинский боксер невнятно сказал "Ай лав ю алл" (I love you all). Александр имел в виду, что любит всех.

Смотрите видеообращение Усика

Усик и английский

Перед поединком с Марком Хуком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александр на вопрос "How do you feel?" (Как вы себя чувствуете?), Ответил – I'm feel. I'm very feel!

Александр допустил ошибку, после чего признал это. Однако боксер с юмором воспринял ошибку и даже записал песню.

После этого случая Александр часто отвечал на вопросы на английском, как вы себя чувствуете – I'm feel. I'm very feel.

