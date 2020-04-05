Усик ответил на оскорбительный комментарий: Ты трус, который никогда при встрече такое не скажет

Александр Усик получил оскорбительный комментарий во время своей трансляции в инстаграме. Украинский боксер обратился к подписчику с критикой.

33-летний Усик назвал трусом подписчика, который написал оскорбительные слова в его адрес.

Читайте также Ломаченко досталось от подписчика – Усик сразу встал на защиту: видео

"Смотрите, прописали. Молодец, ты, который пишешь мне, знаешь, что ты написал. Первое слово "просто". Это написало расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя – нет.

Я говорю тебе, что ты трус, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться", – цитирует Александра Fightnews.info.

Он добавил, что комментарии такого рода делают его только сильнее. "Я тебе благодарю. На самом деле спасибо тебе очень большое".

Вместе с тем, Усик предложил подписчику поговорить в прямом эфире.

"Давай, кидай заявку, мы поговорим с тобой. Вот видишь, ты даже не кидаешь заявку, потому что ты трус. Спасибо тебе", – резюмировал Усик.

Сейчас Усик находится в Киеве. Украинский боксер продолжает готовиться к поединку с Дереком Чисорой.

Бой спортсменов должен был состояться 23-го мая в Лондоне, однако перенесен из-за пандемии COVID-19.

Предыдущий бой Александр провел в октябре 2019-го. В США Усик техническим нокаутом победил Чазза Уизерспуна.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.