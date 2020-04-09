Усик ответил на вопрос "чей Крым" в интервью экс-регионалке Бондаренко

Александр Усик дал интервью бывшему депутату от "Партии регионов" Елене Бондаренко. Усик ответил на спортивные и политические вопросы. В частности, боксер поделился мнением об аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

Александр, который родился в Симферополе, заявил, что ездит в Крым, ведь там живут его близкие – сестра и кумовья.

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"Как отношусь к тому, что происходит? Это большая беда, что происходит. Умирает очень много людей. Война – это всегда страшно, это очень плохо. Как это остановить?", – заявил Александр.

В ответ на это Бондаренко ответила, что "следует признать внутренний конфликт".

"Знаете, что еще мы сделали? Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Мы кричим: "Территория. Чей Крым, чей Крым?" Я вам скажу:" Да хр*н с тобой, Крым. Люди, которые там – это и есть Крым", – ответил Александр.

Тот же тезис Усик использовал касаемо войны на Донбассе, которую развязала Российская Федерация.

На Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: "Территория, территория, территория". Хорошо, территория, и что? А люди, которые там живут – это не самое ценное? Нам вообще без разницы, кто там живет, какие у них события, как там?

– сказал боксер.

Усик заявил, что переживает за людей, которые в Донецке и Луганске. По его мнению, люди никого не интересуют.

"Вот представляете, чтобы полтора-два миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда-то? Куда они поедут налегке, без никого? Мы об этом не думаем. В том же Донецке, в том же Луганске. Люди никого не интересуют, а интересует территория. Я переживаю за людей, я реально об этом думаю иногда. Думаю о том, как они там", – резюмировал Александр.

Видео интервью Усика

Что известно про Усика и Крым?

33-летнего боксера часто спрашивают об аннексии Крыма и какому государству принадлежит полуостров – Украине или России. На это Александр в свое время ответил, что "Крым божий". В предыдущем поединке против Чазза Уизерспуна Усик боксировал в шортах с флагом Украины и надписью Симферополь.

Кто такая Елена Бондаренко?

Бывший член "Партии регионов", журналистка, народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов.

Была председателем подкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации.

Известна своими скандальными высказываниями об отношениях Украины и России и войне на Донбассе.

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