Усик перед боем посетил тренировку "Чикаго Буллз" и нокаутировал маскота: фото и видео

Александр Усик уже несколько дней находится в Чикаго (США), где 12 октября он дебютирует в супертяжелом весе. Украинец встретится с Чаззом Уизерспуном, который заменит в ринге Тайрона Спонга.

Александр посетил тренировку баскетбольной команды "Чикаго Буллз". Украинец получил от шестикратного чемпиона НБА памятную майку с "17" номером.

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Фото: twitter.com/chicagobulls

Усик успел пообщаться с тренером "Буллз" Джимом Бойлэном.



Джим Бойлэн и Александр Усик / Фото: twitter.com/chicagobulls

Также Александр обратился к фанатам "Чикаго", пожелав их команде успеха в предсезонном матче против "Нью-Орлеана".

A special thank you to the @chicagobulls and good luck tomorrow night! #RunWithUs pic.twitter.com/JupZoZMHGZ — DAZN USA (@DAZN_USA) 9 October 2019

Успел Александр и познакомиться и с маскотом "Чикаго Буллз". Оба провели дуэль, после чего талисман "Чикаго" получил легкий шлепок от украинца.

Следующий бой Александр Усик проведет против Чазза Уизерспуна. Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США). Обзор дебюта Усика в супертяжах читайте на сайте Спорт24.

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