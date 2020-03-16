Усик перед боем с Чисорой продемонстрировал отличную координацию: видео
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продолжает готовиться к следующему поединку. Уже 23 мая Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Украинец находится в отличной форме.
В своем инстаграме Александр продемонстрировал замечательную координацию. Усик жонглировал мячами, стоя на шаткой доске.
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Смотрите видео тренировки Усика
Что известно о следующем бое Усика?
- 11 марта было официально объявлено о том, что бой между Усиком и Дереком Чисорой состоится 23 мая 2020 года. Бой примет арена O2 в Лондоне (Англия).
- 13 марта боксеры провели первую пресс-конференция, на которой встретились взглядами. Дуэль взглядов состоялась спокойно.
- Украинец заявил, что не успел почувствовать "вкус" супертяжелого веса. Поэтому бой с Чисорой, по словам украинца, будет вызовом для него.
- В то же время Чисора поблагодарил Усика, что он принял этот бой. "Он топ-боксер. Это будет хороший поединок", – заявил Дерек.
- Британец уверен, что Усик может одержать победу только нокаутом.
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