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Усик перед боем с Чисорой продемонстрировал отличную координацию: видео

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Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продолжает готовиться к следующему поединку. Уже 23 мая Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Украинец находится в отличной форме.

В своем инстаграме Александр продемонстрировал замечательную координацию. Усик жонглировал мячами, стоя на шаткой доске.

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Смотрите видео тренировки Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@boxraw #Undisputed17 #UsykChisora

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Что известно о следующем бое Усика?

  • 11 марта было официально объявлено о том, что бой между Усиком и Дереком Чисорой состоится 23 мая 2020 года. Бой примет арена O2 в Лондоне (Англия).
  • 13 марта боксеры провели первую пресс-конференция, на которой встретились взглядами. Дуэль взглядов состоялась спокойно.
  • Украинец заявил, что не успел почувствовать "вкус" супертяжелого веса. Поэтому бой с Чисорой, по словам украинца, будет вызовом для него.
  • В то же время Чисора поблагодарил Усика, что он принял этот бой. "Он топ-боксер. Это будет хороший поединок", – заявил Дерек.
  • Британец уверен, что Усик может одержать победу только нокаутом.
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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