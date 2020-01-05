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Усик победит Джошуа, – эксперты ESPN

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Александр Усик / Getty Images

Эксперты телеканала ESPN Марк Кригель и Тимоти Брэдли предполагают, что в 2020 году Александр Усик победит Энтони Джошуа. Они считают, что встреча боксеров состоится во второй половине 2020 года.

По мнению экспертов, Джошуа сначала проведет защиту титула IBF против Кубрата Пулева. В случае победы британец встретится с Усиком.

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Усик возьмет два из четырех титулов. Он побьет Джошуа во второй половине 2020 года. Сначала Джошуа победит Пулева и защитит титул по версии IBF, затем сразится с Усиком и проиграет ему. Вы и сами все видели во втором противостоянии между Джошуа и Энди Руисом. Пусть британец и может перебоксировал мексиканца, но Усика ему не перебоксировать,
– цитирует Кригеля vRINGe.

С коллегой по ESPN солидарен Брэдли, который считает, что Джошуа сможет победить Пулева, но проиграет Усику.

Думаю, что в 2020 году Джошуа потеряет титулы. Кому именно? Усику! Ведь тот – его обязательный претендент по линии WBO. Солидарен, Джошуа победит Пулева, а затем будет перебоксован Усиком. В этом вопросе я с тобой полностью согласен. Тоже считаю, что Джошуа потеряет титулы в этом году,
– резюмировал Брэдли.

УСИК – ДЖОШУА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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