Усик поднял волну возмущения, выложив видео со скандальным священником РПЦ

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источнико

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поздравил всех православных христиан с Прощеным воскресеньем, а также напомнил о начале Великого поста.

В своем аккаунте наш прославленный боксер разместил отрывок из проповеди скандально известного священника РПЦ, который сбежал в Россию после Революции Достоинства, протоиерея Андрея Ткачева.

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Если будет ситуация, которая обязывает к сопротивлению и защите себя или других, то, пожалуйста, бейте в репу и не спрашивайте фамилию. Бей в капусту, как можешь, и не беспокойся о том ничуть. И потом наоборот, скажешь "слава Богу, что попал". Для этого ходите на бокс. Все православные христиане должны быть закаленными и спортивными,
– указано в видео.

Видео со словами протоиерея вызвали шквал возмущений под постом Усика. Пользователи возмущены были тем, как язык священнослужителя увязывается с постулатами Библии.

Ранее Спорт 24 писал, что Александр Усик взбудоражил соцсети своим постом в Instagram с поздравлением с 23 февраля, празднование которого отменили еще в 2014 году.

Некоторых фанов пост с подписью "Мир всем, с праздником, мужики" разгневал, а кто-то наоборот стал на сторону Усика. В общем, дискуссия растянулась на более чем 900 комментариев.

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Теги: Новости Спорта Великий пост РПЦ Александр Усик Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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