Усик подождет? Фьюри и Джошуа начали переговоры об объединительном бое

Команды обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа начали переговоры об объединительном бое.

Об этом сообщает ESPN. Поединок может состояться в Саудовской Аравии или другой стране Аравийского полуострова.

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Кроме того, источник сообщает, что команде Фьюри придется заплатить солидную сумму Деонтей Уайлдеру, чтобы американец отказался от своего права на немедленный реванш.

Следующий поединок Энтони Джошуа должен провести летом против Кубрата Пулева. Британец будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF. Предыдущий бой Энтони провел в декабре 2019 года. В реванше британец одолел Энди Руиса.

В то же время Фьюри должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Тайсон победил американца в феврале и отобрал чемпионский титул.

Когда может состояться бой Усик – Джошуа?

Встреча сторон боксеров имела все шансы состояться летом 2020 года. Украинец – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони.

Но, британец решил провести защиту пояса IBF против Кубрата Пулева. Бой должен состояться 25 июля.

Однако Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Потенциально победитель поединка выйдет на встречу с Джошуа. Но бой Усик-Чисора перенесен на неопределенный срок.

Сам Джошуа выражает желание перед Усиком встретиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Важную роль в определении следующего соперника Джошуа будет играть WBO, которая обязала британца провести защиту титула в бою с Усиком.

Если британец откажется от боя, то может потерять пояс.

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