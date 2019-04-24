Усик похвастался мышцами за месяц до дебюта в супертяжах: фото

Чемпион мира по версиям WBO, WBC, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) за месяц до боя против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) похвастался своими мышцами и великолепной формой.

Спарринг-партнер Усика Александр Трифонов накануне поединка опубликовал фото в Instagram, на котором боксер показал свою великолепную форму.

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Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

Также промоутер Александр Красюк сообщал, что украинские боксеры Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) , Александр Усик и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) мечтают провести бой на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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