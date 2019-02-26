Усик показал, что делает для перехода в супертяжелый вес: фото

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик готовится в ближайшее время изменить весовую категорию.

Для того, чтобы конкурировать с более тяжелыми соперниками Александру нужно набрать вес.

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Усик не ограничивается поеданием вареников, о чем он отчитывался ранее.

Олимпийский чемпион начал выполнять силовые упражнения со штангой.

"Путь к супертяжелому весу", – подписал Усик свое сообщение в Instagram.

Свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усик не будет Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.

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