Усик показал, как готовится к переходу в тяжелую категорию: видео тренировок

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик готовится к переходу в более тяжелую весовую категорию. Для этого украинец активно тренируется.

Видео с тренировки Александра Усика было выложено на его канале в Telegram.

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Видео тренировки Усика

При этом пока команда Усика не может договориться о его бое в тяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – российский боксер Александр Поветкин.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.