Усик показал, как готовится к переходу в тяжелую категорию: видео тренировок

96 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик готовится к переходу в более тяжелую весовую категорию. Для этого украинец активно тренируется.

Видео с тренировки Александра Усика было выложено на его канале в Telegram.

Читайте также: Усик поднял волну возмущения, выложив видео со скандальным священником РПЦ

Видео тренировки Усика

При этом пока команда Усика не может договориться о его бое в тяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – российский боксер Александр Поветкин.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

blog_ava
Каникулы в Украине 2018 – 2019: расписание всех дат, когда отдыхают школьники
сегодня
38189
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Динамо" проиграло по пенальти "Хоффенхайму" в Юношеской лиге УЕФА
сегодня 19:07 "Динамо" проиграло по пенальти "Хоффенхайму" в Юношеской лиге УЕФА
32
Усик показал, как готовится к переходу в тяжелую категорию: видео тренировок
сегодня 18:36 Усик показал, как готовится к переходу в тяжелую категорию: видео тренировок
96
Как вратарь киевского "Арсенала" трижды неудачно обыгрывал игроков "Динамо": курьезное видео
11 марта 15:52 Как вратарь киевского "Арсенала" трижды неудачно обыгрывал игроков "Динамо": курьезное видео
193
Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
сегодня 14:21 Киевское "Динамо" закупило самые дорогие в Украине элитные Mercedes: цены
264
Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
сегодня 09:53 Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук