Усик показал, как играет в теннис во время тренировок

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Александр Усик
Александр Усик / apostrophe.ua

Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик готовится к переходу в супертяжелую весовую категорию. И активно тренируется.

Усик работает не только в спортивном зале. Но и играет в теннис.

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Боксер выложил видео теннисного матча. Видео наложено на песню Noize MC "Моя музыка всегда со мной".

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Александр Усик пока не дебютировал в супертяжелой весовой категории. Его команда не может договориться касательно его боя. Среди возможных соперников – российский боксер Александр Поветкин. Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

 

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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