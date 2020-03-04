Усик показал отличную форму перед возвращением на ринг: видео
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продолжает готовиться к следующему поединку. 33-летний спортсмен находится в отличной физической форме.
В своем официальном инстаграме Александр Усик опубликовал видео тренировки с теннисным мячом.
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Усик продемонстрировал не только отличную реакцию и точность ударов, но и мощные мышцы.
Видео тренировки Усика
- Предыдущий бой Александр Усик провел 12 октября 2019. В США Усик дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазз Уизерспуна.
Ожидается, что следующий поединок Усик проведет 23 мая против британца Дерека Чисоры. Встреча боксеров пройдет в Лондоне.
Также Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. Вероятно, что в случае победы над Чисорой следующим соперником украинца станет Джошуа.
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