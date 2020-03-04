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Усик показал отличную форму перед возвращением на ринг: видео

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Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик продолжает готовиться к следующему поединку. 33-летний спортсмен находится в отличной физической форме.

В своем официальном инстаграме Александр Усик опубликовал видео тренировки с теннисным мячом.

Кстати: Екс-чемпион мира Паркер заговорил о бое с Усиком

Усик продемонстрировал не только отличную реакцию и точность ударов, но и мощные мышцы.

Видео тренировки Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@boxraw #Undisputed17

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • Предыдущий бой Александр Усик провел 12 октября 2019. В США Усик дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазз Уизерспуна.
    Ожидается, что следующий поединок Усик проведет 23 мая против британца Дерека Чисоры. Встреча боксеров пройдет в Лондоне.
    Также Усик является официальным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. Вероятно, что в случае победы над Чисорой следующим соперником украинца станет Джошуа.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Александр Усик Спорт Бокс
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